Вениамин Кондратьев: сроки запуска нового водовода до Новороссийска сдвинулись

На прямой линии с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым был поднят вопрос о проблемах с водоснабжением в Новороссийске. Жители города напомнили, что в 2020 году им обещали, что к 2024 году будет завершен капитальный ремонт Троицкого группового водовода (ТГВ), который питает порядка 70% Новороссийска, в город придет «большая вода».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Однако пока обязательства не выполнены, а ситуация с водоснабжением стала «катастрофической»: вода подается по жесткому графику. Новороссийцы потребовали обеспечить их круглосуточным водоснабжением.

«Я понимаю жителей Новороссийска. По всем условиям контракта реконструированный ТГВ должен был начать функционировать в этом году, но давайте по-честному — контракты на оборудование были заключены до 2022 года с поставщиками, которые впоследствии отказались их выполнять. Пришлось менять поставщика. Увеличилась стоимость работ, я уж не буду называть цифры. Поэтому сроки сдвинулись, но мы не отказались от проекта и не перенесли работы на, к примеру, 2035 год. В следующем году, как меня заверили специалисты, новый водовод должен заработать»,— заявил губернатор.

4 декабря в 12:00 началась прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона в прямом эфире отвечает на вопросы, интересующие жителей Кубани. Всего, по данным властей, в адрес Вениамина Кондратьева поступило более 10 тыс. вопросов.

Наталья Решетняк