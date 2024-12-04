Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вениамин Кондратьев: сроки запуска нового водовода до Новороссийска сдвинулись

На прямой линии с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым был поднят вопрос о проблемах с водоснабжением в Новороссийске. Жители города напомнили, что в 2020 году им обещали, что к 2024 году будет завершен капитальный ремонт Троицкого группового водовода (ТГВ), который питает порядка 70% Новороссийска, в город придет «большая вода».

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Однако пока обязательства не выполнены, а ситуация с водоснабжением стала «катастрофической»: вода подается по жесткому графику. Новороссийцы потребовали обеспечить их круглосуточным водоснабжением.

«Я понимаю жителей Новороссийска. По всем условиям контракта реконструированный ТГВ должен был начать функционировать в этом году, но давайте по-честному — контракты на оборудование были заключены до 2022 года с поставщиками, которые впоследствии отказались их выполнять. Пришлось менять поставщика. Увеличилась стоимость работ, я уж не буду называть цифры. Поэтому сроки сдвинулись, но мы не отказались от проекта и не перенесли работы на, к примеру, 2035 год. В следующем году, как меня заверили специалисты, новый водовод должен заработать»,— заявил губернатор.

4 декабря в 12:00 началась прямая линия с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона в прямом эфире отвечает на вопросы, интересующие жителей Кубани. Всего, по данным властей, в адрес Вениамина Кондратьева поступило более 10 тыс. вопросов.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...