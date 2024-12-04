Жителя Севастополя осудили за вымогательство 2,4 млн рублей у предпринимателя

Житель Севастополя приговорен к лишению свободы за вымогательство 2,4 млн руб. у предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Севастополец и соучастник потребовали у учредителя коммерческой организации крупную сумму денег. В августе 2020 года злоумышленники пришли в офис потерпевшего, избили его и, угрожая убийством, заставили написать расписку о наличии несуществующего долга. После этого они вынудили его поехать с ними в микрокредитную организацию и получить заем под залог автомобиля. Пострадавший отдал фигурантам около 388 тыс. руб. Позже предприниматель обратился в полицию.

Сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю пресекли деятельность злоумышленников. Расследование в отношении соучастника прекращено из-за его смерти.

Жителя Севастополя осудили на 7 лет колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Алина Зорина