Тюменских врачей будут судить из-за гибели девушки после падения с самоката

Тюменская прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении двух врачей областной больницы №11, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Их обвиняют в преступлении по ч. 2 ст. 124 УК РФ ((неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом и со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности смерть больного).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным следствия, 16-летняя девушка поступила в больницу ночью в июне 2022 года после падения с самоката, она сильно ударилась головой. Один из обвиняемых работал врачом хирургом и в эту ночь дежурил по больнице, второй был травматологом-ортопедом и был ее лечащим врачом. Обвинение утверждает, что они вовремя не провели необходимые исследования, в том числе томограмму головы пациентки.

Девушка впала в кому, затем у нее произошла клиническая смерть. Врачи провели реанимацию и дополнительные исследования, а затем установили верный диагноз, затем перевели пациентку в областную больницу №4 в Ишиме. Спасти девушку не удалось из-за того, что диагностика была проведена несвоевременно и операцию ей сделали слишком поздно. В августе 2022 года она скончалась.

Уголовное дело будет рассматривать Голышмановский районный суд. Врачам грозит наказание до 4 лет лишения свободы.

Ранее суд в Тюменской области удовлетворил иск родственников погибшего местного жителя к Нижнетавдинской областной больнице №15 и департаменту здравоохранения Тюменской области. Общая сумма присужденной им компенсации морального вреда составила 10 млн руб. Было установлено, что врач неверно диагностировала заболевание и отпустила пациента домой, несмотря на показания к госпитализации.

Анна Капустина