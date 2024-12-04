В Сочи могут внедрить критерии городского водно-зеленого каркаса

На Градсовете Сочи обсудили внедрение критериев городского водно-зеленого каркаса в проекты благоустройства города. Участники встречи рассмотрели опыт других регионов РФ в части внедрения качественных проектов благоустройства, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

Исполняющая обязанности директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи Оксана Сергиенко отметила, что при разработке новых общественных пространств будут учитываться критерии, такие как вовлечение местного экспертного сообщества, увеличение биоразнообразия и сохранение экосистем. В 55 населенных пунктах города планируют увеличить доли зеленых зон.

В рамках обсуждения также была рассмотрена практическая реализация в проекте Правил землепользования и застройки увеличения количества зеленых зон. Предусмотрено 93 новых рекреационных объекта, работа над которыми будет продолжена с участием профильных специалистов. Вице-президент Союза архитекторов России Олег Козинский рассказал о разработке мастер-плана микрорайона ЗСМ, в котором приоритет отдается экологическому каркасу и водной безопасности.

Вячеслав Рыжков