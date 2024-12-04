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Губернатор Кондратьев: проектирование обхода Новороссийска уже ведется

Проектирование дорожной развязки, которая решит проблему заторов в Новороссийске и на подходах к нему, уже ведется московскими институтами. Об этом в ходе прямой линии сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Вопрос о планах по решению проблемы дорожных пробок в Новороссийске и на подходах к нему губернатору задали местные жители.

Глава края ответил, что расширение федеральной трассы А-146 Краснодар — Новороссийск ничего не даст. Город является точкой пересечения трех крупных транспортных потоков. Первый движется в Новороссийск по А-146, второй — из Геленджика направляется в сторону Анапы, третий поток — внутригородской.

«"Расшивать" федеральную трассу А-146 смысла нет, потому что, даже если она будет широкой, все потоки встанут под Новороссийском. Сегодня есть поручение президента. И уже это не просто поручение, а проектируется развязка. Это серьезная развязка эстакадного типа, которая будет разводить все три потока. Будет объезд Новороссийска. Он будет интегрирован с А-146 — кому не нужно в город, будут ехать в объезд. Кому нужно в порт, будут ехать в порт, минуя сам город. И отдельный въезд для тех, кому нужно по внутригородским маршрутам»,— сообщил губернатор.

Конкретные сроки реализации проекта губернатор называть не стал, потому что занимаются вопросом на федеральном уровне и проектированием ведут федеральные институты.

Какие приоритеты по строительству дорог в Новороссийске определили власти

В администрации Новороссийска «Ъ-Кубань» пояснили, что речь идет о проекте Северного обхода города.

Михаил Волкодав

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