Спасатели ищут пропавшего в Черном море рыбака

В Лазаревском районе спасатели ищут 60-летнего рыбака, который пропал в акватории Черного моря 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Специалисты обследуют береговую полосу от устья реки Чемитоквадже до реки Псезуапсе. Далее по пляжной полосе до реки Аше поиск ведут спасатели «Кубань-СПАС».

Ранее сообщалось, что 1 декабря на удалении около 2 км от берега во время рыбалки перевернулась резиновая лодка. Один из мужчин смог выплыть и сообщил о произошедшем в МЧС. После этого спасатели на катере и гидроцикле вели поиски в акватории моря от Свирского пляжа до п. Чемитоквадже, а также вдоль береговой полосы. Кроме того, было проведено обследование пляжной полосы и акватории моря с помощью авиации на расстоянии от 5 до 10 км от берега от п. Зубова Щель в Лазаревском районе до Туапсе. Поиски пока не принесли результатов.

Алина Зорина