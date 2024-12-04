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Коммерсантъ FM
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Налоговая задолженность жителей Кубани превысила 69 млрд рублей

В Краснодарском крае общая задолженность по налогам составила 69,4 млрд руб. Об этом пишет «BFM Кубань».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая задолженность по налогам, сборам и страховым взносам организаций и граждан составила около 29 млрд руб., которые находятся в процедурах банкротства или внесудебного банкротства. Сюда же входит задолженность индивидуальных предпринимателей.

С начала года жители Кубани уплатили 14 млрд руб. имущественных налогов. Это на 2% превышает показатель прошлого года.

Алина Зорина

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