Налоговая задолженность жителей Кубани превысила 69 млрд рублей

В Краснодарском крае общая задолженность по налогам составила 69,4 млрд руб. Об этом пишет «BFM Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая задолженность по налогам, сборам и страховым взносам организаций и граждан составила около 29 млрд руб., которые находятся в процедурах банкротства или внесудебного банкротства. Сюда же входит задолженность индивидуальных предпринимателей.

С начала года жители Кубани уплатили 14 млрд руб. имущественных налогов. Это на 2% превышает показатель прошлого года.

Алина Зорина