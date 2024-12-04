Число покупок фейерверков и салютов на Кубани снизилось на 7%

В Краснодарском крае за последние два месяца на 7% уменьшилось число покупок фейерверков и салютов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным аналитиков, снижение продаж хлопушек, фейерверков и других пиротехнических изделий происходит из-за теплой осени и отсутствия снега. Средняя стоимость пиротехнических изделий к Новому году составляет 1,4 тыс. руб. Это на 12% больше, чем год назад.

В топ покупок среди жителей Краснодарского края вошли салюты и фейерверки на 10–20 залпов. На Кубани также часто приобретают бенгальские огни в коробке по 10–20 шт. и петарды в коробках по 40–60 шт.

Как сообщили в аналитическом центре, стоимость пиротехники определяется импортной составляющей, которая, в свою очередь, складывается из курса валют и транзакционных издержек. Поэтому в регионе цены на пиротехнику выше.

Алина Зорина