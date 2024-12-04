Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области почти 10% проб продуктов оказались опасны для здоровья

С начала года в Свердловской области Россельхознадзор исследовал 346 проб пищевой продукции, из которых 31 не соответствовали требованиям качества и безопасности, сообщили в уральском межрегиональном управлении ведомства.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Среди проб молочной продукции доля нарушений составила 19% (24 пробы с нарушениями из 129 образцов), из 102 проб, которые проверяли на заменители молочных жиров, проверку не прошли 21,5% (22 пробы). Также были взяты пробы продуктов, которые закупают соцучреждения региона. В образцах сливочного масла 10 из 40 проб показали фальсификацию, из 46 проб молочной продукции нормам не соответствовали 21,7% (10 проб).

Информацию о нарушениях регулярно направляют в ГУ МВД Свердловской области, ими занимается комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Данные о производителях и поставщиках некачественной и небезопасной продукции, которые отправляли ее в социальные учреждения, публикуют в реестре поставщиков, чтобы не допустить нарушений вновь.

Напомним, в ноябре в Свердловской области нашли 50 тонн фальсифицированного масла, в которое добавляли воду для увеличения объема. Молочные жиры были заменены растительными, а информация о составе на пачке не соответствовала действительности.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...