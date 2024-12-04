В Свердловской области почти 10% проб продуктов оказались опасны для здоровья

С начала года в Свердловской области Россельхознадзор исследовал 346 проб пищевой продукции, из которых 31 не соответствовали требованиям качества и безопасности, сообщили в уральском межрегиональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Среди проб молочной продукции доля нарушений составила 19% (24 пробы с нарушениями из 129 образцов), из 102 проб, которые проверяли на заменители молочных жиров, проверку не прошли 21,5% (22 пробы). Также были взяты пробы продуктов, которые закупают соцучреждения региона. В образцах сливочного масла 10 из 40 проб показали фальсификацию, из 46 проб молочной продукции нормам не соответствовали 21,7% (10 проб).

Информацию о нарушениях регулярно направляют в ГУ МВД Свердловской области, ими занимается комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Данные о производителях и поставщиках некачественной и небезопасной продукции, которые отправляли ее в социальные учреждения, публикуют в реестре поставщиков, чтобы не допустить нарушений вновь.

Напомним, в ноябре в Свердловской области нашли 50 тонн фальсифицированного масла, в которое добавляли воду для увеличения объема. Молочные жиры были заменены растительными, а информация о составе на пачке не соответствовала действительности.

Анна Капустина