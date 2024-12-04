Следователи начали проверку из-за мальчика, сломавшего копчик в школе Краснодара
В Краснодаре следователи выясняют обстоятельства инцидента в одной из школ, в результате которого мальчик, по предварительным данным, сломал копчик. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Фото: СУ СКР по Республике Адыгея
В соцсетях ранее распространилась информация о том, что в одной из краснодарских школ подростки хотели снять популярное видео. Они подбросили мальчика, и он сломал копчик.
По данному инциденту организована доследственная проверка. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.