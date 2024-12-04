На Кубани сформировали эвакуационную комиссию на случай ЧС
Эвакуационную комиссию на случай ЧС сформировали в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Документ о формировании эвакуационной комиссии опубликован и вступил в силу. Постановление призвано укрепить систему гражданской обороны и улучшить готовность Краснодарского края к чрезвычайным ситуациям.
Эвакуационная комиссия будет отвечать за планирование и организацию процесса эвакуации населения, а также за перемещение материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае стихийных бедствий, катастроф и чрезвычайных ситуаций. В состав комиссии войдут вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств, а также представители силовых структур.