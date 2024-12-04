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У берегов Сочи четыре дня ищут пропавшего рыбака

Утром в среду, 4 ноября, спасатели возобновили поиски 60-летнего рыбака, пропавшего в акватории Черного моря 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю

Спасатели Лазаревского подразделения МЧС продолжают обследовать береговую линию от устья реки Чемитоквадже до реки Псезуапсе в пешем порядке. На участке от реки Аше до пляжной зоны задействовали спасателей «Кубань-СПАС».

Происшествие случилось в минувшее воскресенье: во время рыбалки в двух километрах от берега перевернулась резиновая лодка. Одному из мужчин удалось выбраться на берег и сообщить о происшествии.

В течение предыдущих дней спасательный отряд обследовал акваторию моря с использованием катера и гидроцикла на участке от Свирского пляжа до поселка Чемитоквадже. Также с применением авиации МЧС были проведены поисковые работы: четыре галса охватили пляжную полосу и акваторию Черного моря на расстоянии от 5 до 10 километров от берега от поселка Зубова Щель до города Туапсе.

Пока поиск результатов не дал. Работы продолжаются.

Мария Удовик

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