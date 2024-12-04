У берегов Сочи четыре дня ищут пропавшего рыбака
Утром в среду, 4 ноября, спасатели возобновили поиски 60-летнего рыбака, пропавшего в акватории Черного моря 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю
Спасатели Лазаревского подразделения МЧС продолжают обследовать береговую линию от устья реки Чемитоквадже до реки Псезуапсе в пешем порядке. На участке от реки Аше до пляжной зоны задействовали спасателей «Кубань-СПАС».
Происшествие случилось в минувшее воскресенье: во время рыбалки в двух километрах от берега перевернулась резиновая лодка. Одному из мужчин удалось выбраться на берег и сообщить о происшествии.
В течение предыдущих дней спасательный отряд обследовал акваторию моря с использованием катера и гидроцикла на участке от Свирского пляжа до поселка Чемитоквадже. Также с применением авиации МЧС были проведены поисковые работы: четыре галса охватили пляжную полосу и акваторию Черного моря на расстоянии от 5 до 10 километров от берега от поселка Зубова Щель до города Туапсе.
Пока поиск результатов не дал. Работы продолжаются.