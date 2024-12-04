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Суд на Урале восстановил врача на работе после ее увольнения из-за беременности

Первоуральский городской суд по иску врача ветеринарной клиники, которую руководство вынудило написать заявление об увольнении по собственному желанию из-за беременности, восстановил ее на работе и обязал клинику выплатить 115,9 тыс. руб. за время вынужденного прогула. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, соответствующее решение устоялось и в апелляционной инстанции.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным суда, инцидент произошел в начале года, когда врач сообщила о своей беременности директору клиники. «Директор попыталась избавиться от сотрудницы, отметив, что клиенты жалуются на ее работу, и заставила врача написать заявление на увольнение по собственному желанию. В противном случае пригрозила уволить ее "по статье" и пообещала проблемы при дальнейшем поиске работы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что заявление врач написала «под давлением». На следующий день руководство издало указ об ее увольнении без возможности отработать две недели.

После решения суда об ее восстановлении на работе и выплате денег, врач взяла отпуск по уходу за ребенком.

Мария Шараева

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