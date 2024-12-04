Сочи вошел в топ инклюзивных направлений для путешествий в России

Сочи вошел в топ-15 городов России, удобных для путешественников с различными особенностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По словам директора департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сочи Сергея Сомко, еще с периода проведения Паралимпийских игр в городе сделали акцент на создание безбарьерной среды для жителей и гостей. Все предприятия потребительской отрасли и санаторно-курортной сферы прорабатывают вопросы доступности для маломобильных граждан. В путеводителе курорта насчитывается около 36% доступных туристических мест.

По данным международного аэропорта Сочи, с января по сентябрь 2024 года через авиагавань прошло 22 тыс. пассажиров с ограниченными возможностями, что на 19% больше, чем в прошлом году. Согласно оценке Росстата на 2023 год, в России насчитывается почти 11 млн человек с официально подтвержденной инвалидностью, что составляет 8% от общего населения страны. Однако только 29% из них совершали туристические поездки за последние 12 месяцев.

«Если информация о доступности туристических мест в Сочи поможет решиться на путешествие хотя бы одному человеку, значит, мы проделали эту работу не зря»,— подчеркнула глава продуктовой редакции «Авиасейлс» Ирина Мацанова.

Алина Зорина