В курортной сфере Кубани на хватает до 100 тысяч сотрудников

В сфере обслуживания туристов в Краснодарского крае не хватает 70–100 тыс. человек. Об этом председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов сообщил на пресс-конференции для СМИ, номинантов и партнеров премии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Всего на Кубани, по данным господина Богданова, более 11 тыс. объектов размещения. Кроме того, по его словам, растет рынок посуточной аренды, который тоже требует найма горничных, административного аппарата и т. д. Также сотрудники требуются в сферу общепита, транспорта (такси, автобусы), для проведения экскурсий и др.

Дмитрий Богданов отметил, что в крае 30–40% персонала должны пройти переподготовку. По словам эксперта, необходимо разработать образовательные программы для менеджеров.

Мария Удовик, Татьяна Ручкина