На прямую линию губернатора Кубани поступило более 10,2 тысячи сообщений
На прямую линию главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева за две недели поступило более 10,2 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Кубани ежегодно проводит прямые линии для того, чтобы понять конкретные проблемы жителей края, а также для того, чтобы найти пути их решения и дать оценку работе глав муниципалитетов. По словам Вениамина Кондратьева, все вопросы рассмотрят, независимо от того, прозвучат ли они в прямом эфире.
Прямая линия состоится сегодня, 4 декабря, в 12:00. В прошлом году губернатор отвечал на вопросы более четырех часов.