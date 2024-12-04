На прямую линию губернатора Кубани поступило более 10,2 тысячи сообщений

На прямую линию главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева за две недели поступило более 10,2 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани ежегодно проводит прямые линии для того, чтобы понять конкретные проблемы жителей края, а также для того, чтобы найти пути их решения и дать оценку работе глав муниципалитетов. По словам Вениамина Кондратьева, все вопросы рассмотрят, независимо от того, прозвучат ли они в прямом эфире.

Прямая линия состоится сегодня, 4 декабря, в 12:00. В прошлом году губернатор отвечал на вопросы более четырех часов.

Алина Зорина