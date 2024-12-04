За ноябрь кинотеатры Кубани заработали 150 млн рублей

За ноябрь сборы кинотеатров Краснодарского края составили 150 млн руб., вычислил «Ъ-Кубань» в Единой автоматизированной информационной системе (ЕАИС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего собрал фильм «Огниво» — почти 30,4 млн руб. За месяц его посмотрели на больших экранах 81,3 тыс. зрителей за 3,9 тыс. сеансов.

Второе место занял фильм «Любовь Советского Союза», собравший 26,6 млн руб. На Кубани за 3,8 тыс. сеансов его посмотрели 65,5 тыс. человек.

На третьем месте — «Манюня: Приключения в деревне» — 11,7 млн руб. Картину в кинотеатрах посмотрели 31,7 тыс. человек.

В топ-10 картин по сборам на Кубани вошли: «Граф Монте-Кристо» (10 млн руб.), «Субстанция» (8,6 млн руб.), «Еретик» (почти 8 млн руб.), «Возвращение попугая Кеши» (7,8 млн руб.), «Руки вверх!» (более 7,5 млн руб.), «Зять» (7,5 млн руб.) и «Приключения Паддингтона 3» (6,7 млн руб.).

Татьяна Ручкина