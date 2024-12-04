Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге судят двух фигурантов дела о нападении на студента УрФУ

Перед судом предстали двое фигурантов дела о разбойном нападении, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По сведениям «Ъ-Урал», это Валерий Волков и Бекзод Камилов. В зависимости от роли, они обвиняются в преступлениях по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, совершённое с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следственных органов, обвиняемые собрались совершить разбойное нападение, чтобы завладеть чужими деньгами, вечером 30 ноября 2023 года, взяли с собой пневматический пистолет и отправились искать жертву. Они обратили внимание на 22-летнего студента УрФУ, который шел к трамваю на остановке «Площадь 1905 года». В салоне трамвая они потребовали от него отдать им 500 руб., угрожая взятым пистолетом.

Потерпевший отказался отдавать деньги и вышел из трамвая, фигуранты пошли за ним и продолжили требовать деньги. Затем один из них выстрелил в сторону потерпевшего и ранил его в щеку. Затем обвиняемые скрылись, но быстро были задержаны полицией, сейчас их дело рассматривается в суде.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщники в тот же вечер избавились от пневматического пистолета, заложив его в ломбард за 2,5 тыс. руб. Валерий Волков и Бекзод Камилов уже привлекались к уголовной ответственности. Один из них был судим за несколько преступлений имущественного характера и одно — сексуального характера, другой был приговорен к условному лишению свободы из-за грабежа.

Напомним, в разговоре с «Ъ-Урал» студент УрФУ рассказывал, что нападение произошло из-за шутки. Нападение произошло на остановке «Оперный театр» неподалеку от корпуса университета, потерпевший был вместе со своей подругой, которая зашла в здание.

Ранее Кировский районный суд заключил фигурантов дела в СИЗО. Доклад по делу затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Анна Капустина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...