В Екатеринбурге судят двух фигурантов дела о нападении на студента УрФУ

Перед судом предстали двое фигурантов дела о разбойном нападении, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По сведениям «Ъ-Урал», это Валерий Волков и Бекзод Камилов. В зависимости от роли, они обвиняются в преступлениях по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, совершённое с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следственных органов, обвиняемые собрались совершить разбойное нападение, чтобы завладеть чужими деньгами, вечером 30 ноября 2023 года, взяли с собой пневматический пистолет и отправились искать жертву. Они обратили внимание на 22-летнего студента УрФУ, который шел к трамваю на остановке «Площадь 1905 года». В салоне трамвая они потребовали от него отдать им 500 руб., угрожая взятым пистолетом.

Потерпевший отказался отдавать деньги и вышел из трамвая, фигуранты пошли за ним и продолжили требовать деньги. Затем один из них выстрелил в сторону потерпевшего и ранил его в щеку. Затем обвиняемые скрылись, но быстро были задержаны полицией, сейчас их дело рассматривается в суде.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сообщники в тот же вечер избавились от пневматического пистолета, заложив его в ломбард за 2,5 тыс. руб. Валерий Волков и Бекзод Камилов уже привлекались к уголовной ответственности. Один из них был судим за несколько преступлений имущественного характера и одно — сексуального характера, другой был приговорен к условному лишению свободы из-за грабежа.

Напомним, в разговоре с «Ъ-Урал» студент УрФУ рассказывал, что нападение произошло из-за шутки. Нападение произошло на остановке «Оперный театр» неподалеку от корпуса университета, потерпевший был вместе со своей подругой, которая зашла в здание.

Ранее Кировский районный суд заключил фигурантов дела в СИЗО. Доклад по делу затребовал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Анна Капустина