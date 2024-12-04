Жителя Керчи судили за государственную измену на 15 лет
В Крыму осудили 45-летнего жителя Керчи за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В суде установлено, что мужчина самостоятельно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. В сентябре 2023 года он отправил видеозаписи с данными о расположении мест дислокации средств ПВО в Керчи.
Его деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Жителю Керчи назначили 15 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.