Жителя Керчи судили за государственную измену на 15 лет

В Крыму осудили 45-летнего жителя Керчи за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что мужчина самостоятельно предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины. В сентябре 2023 года он отправил видеозаписи с данными о расположении мест дислокации средств ПВО в Керчи.

Его деятельность пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Жителю Керчи назначили 15 лет в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.

Алина Зорина