За год недвижимость в Сочи подорожала на 13%

По итогам октября на первичном рынке недвижимости в Сочи средняя цена одного квадратного метра составила 560 тыс. руб., с учетом сегментов бизнес и премиум. По сравнению с октябрем прошлого года стоимость выросла на 13%, сообщает департамент аналитики федерального девелопера «Неометрия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Неометрии» Фото: пресс-служба «Неометрии»

Больше всего в новостройках Сочи покупают однокомнатные квартиры — 53% оформленных сделок. На втором месте по популярности среди покупателей студии — 30%. Еще 17% сделок приходится на двух- и трехкомнатные квартиры.

Активнее всего недвижимость в Сочи покупают москвичи — 26% сделок. На жителей Краснодарского края приходится 23%. Оставшийся 51% покупателей проживает в регионах, в том числе в Иркутской, Московской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской областях, Красноярском и Пермском краях, Татарстане.

Татьяна Ручкина