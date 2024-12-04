Следком проверит сообщения о вывозе детей из Крыма за границу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклады о мерах процессуального реагирования на вывозы детей в иностранные государства из нескольких регионов России, в том числе из Крыма. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

О вывозе детей за границу стало известно в программе одного из федеральных телеканалов. Ранее эта тема уже обсуждалась в СМИ. В эфире сообщили, что в России продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж.

Помимо Крыма ситуация коснулась Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областей, Коми, Пермского, Приморского и Хабаровского краев. Следственные органы СКР проверяют озвученные факты.

Татьяна Ручкина