Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следком проверит сообщения о вывозе детей из Крыма за границу

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклады о мерах процессуального реагирования на вывозы детей в иностранные государства из нескольких регионов России, в том числе из Крыма. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Фото: пресс-служба СКР

Фото: пресс-служба СКР

О вывозе детей за границу стало известно в программе одного из федеральных телеканалов. Ранее эта тема уже обсуждалась в СМИ. В эфире сообщили, что в России продолжают функционировать некоммерческие организации, которые занимаются продажей и перевозкой несовершеннолетних за рубеж.

Помимо Крыма ситуация коснулась Волгоградской, Курской, Иркутской, Свердловской областей, Коми, Пермского, Приморского и Хабаровского краев. Следственные органы СКР проверяют озвученные факты.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...