Мэрия Новороссийска прокомментировала поздний запуск сирены в городе

В пресс-службе администрации Новороссийска ответили на вопросы жителей о том, почему сирена в городе прозвучала с опозданием. В таких случаях власти отталкиваются от оперативной информации военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

В администрации отметили, что решение о запуске сирены принимается, когда известно о точной угрозе для жителей. Власти Новороссийска делают это для того, чтобы избежать лишней паники и привыкания населения к сиренам, когда жители перестают реагировать на них.

ПВО в Новороссийске начала работать около 1:00 по мск. Сирена прозвучала в 1:40.

Алина Зорина