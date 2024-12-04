Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

У жителя Темрюка изъяли почти 3 кг марихуаны и 300 кустов конопли

В Краснодарском крае у жителя Темрюка изъяли 2,8 кг марихуаны и 300 кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

38-летний житель Темрюка купил в интернете оптовую партию марихуаны. Он планировал сбыть наркотики в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах. При задержании полицейские обнаружили в машине фигуранта 2,8 кг марихуаны и 60 г гашишного масла. Сотрудники также нашли грядки, на которых он выращивал кусты конопли.

Мужчина предстанет перед судом. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...