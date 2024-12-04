У жителя Темрюка изъяли почти 3 кг марихуаны и 300 кустов конопли

В Краснодарском крае у жителя Темрюка изъяли 2,8 кг марихуаны и 300 кустов конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

38-летний житель Темрюка купил в интернете оптовую партию марихуаны. Он планировал сбыть наркотики в Красноармейском, Славянском и Темрюкском районах. При задержании полицейские обнаружили в машине фигуранта 2,8 кг марихуаны и 60 г гашишного масла. Сотрудники также нашли грядки, на которых он выращивал кусты конопли.

Мужчина предстанет перед судом. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Алина Зорина