Жителя Екатеринбурга обвинили в убийстве 93-летней матери

В Екатеринбурге 62-летнему местному жителю предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ за убийство 93-летней матери, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сейчас он помещен под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Свердловской области Фото: СКР по Свердловской области

Инцидент произошел в квартире погибшей в доме на ул. Походная в конце ноября. По версии следствия, обвиняемый, будучи пьяным, задушил мать. Об убийстве полиции сообщила сестра фигуранта, которая, как обычно, утром пришла к матери домой, чтобы оказать ей необходимую помощь в быту, и стала свидетельницей произошедшего. Обвиняемый на допросе пояснил, что из-за сильного опьянения на тот момент не помнит, каким образом он совершил преступление, но отметил, что в квартире больше никого не было.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемый ранее привлекался к ответственности за угрозу убийством, но юридически судимым не являлся. «До своего задержания работал дворником-разнорабочим в одном из ООО. После работы он частенько злоупотреблял спиртным, предпочитая крепкое пиво и так называемые "фунфырики". В день трагедии он "наслаждался" этим же "гремучим коктейлем". Излишне потребленные градусы, вероятно, и стали причиной столь жестокого поступка»,— отметил полковник Горелых.

Сейчас следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы, сбор и закрепление доказательственной базы.

Напомним, ранее следственный отдел по Надыму СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка по подозрению в убийстве матери по неосторожности.

Ирина Пичурина