В Роспотребнадзоре прокомментировали эпидситуацию по гриппу и ОРВИ на Кубани

За прошедшую неделю на территории Краснодарского края зарегистрировали 2217 случаев заболевания ОРВИ и шесть случаев заболевания гриппом. Заболеваемость ниже эпидемических порогов в 8,1 раза, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Случаи заболевания гриппом зарегистрированы среди непривитого населения. В Роспотребнадзоре напомнили, что в крае заканчивается прививочная кампания против гриппа по эпидпоказаниям.

Специалисты рекомендуют при первых симптомах болезни и при повышении температуры оставаться дома и вызывать врача, поскольку заболевший человек заражает других в транспорте и на работе. Также в ведомстве советуют избегать контакта с больными людьми.

Татьяна Ручкина