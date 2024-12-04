В Сочи 42 улицы могут остаться без воды из-за плановых работ

В Центральном районе Сочи в четверг, 5 декабря, с 10:00 до 22:00 специалисты будут проводить ремонтные работы на магистральном водоводе, что может привести к временным ограничениям в водоснабжении для жителей 42 улиц курорта. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты водоканала Сочи инициируют превентивные меры для устранения аварийной ситуации на водоводе диаметром 500 мм, расположенном по улице Кубанская. В связи с проведением необходимых работ временные ограничения могут коснуться жильцов домов на улицах Конституции, Юных Ленинцев, Северная, Горького, Роз, Московская, Воровского, Островского, Карла Либкнехта. В перечень также попали такие переулки, как Морской, Грузинский и Трунова. Полный список можно найти в Telegram-канале водоканала.

В связи с предстоящими работами жители указанных улиц настоятельно призываются заранее запастись водой. Работы направлены на улучшение качества водоснабжения и предотвращение возможных аварийных ситуаций в будущем.

«Ъ-Сочи» писал, что МУП «Водоканал» курорта предупредило абонентов, сотрудников и партнеров о кибератаках мошенников, которые выдают себя за руководство с помощью сообщений и звонков через Telegram, WhatsApp, а также через SMS и электронные письма. Злоумышленники рассылают поддельные сообщения от имени директора Дениса Котикова и его заместителя Александра Вершинского.

Мария Удовик