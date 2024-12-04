Задержан вылет в Сочи из аэропорта Норильска

Из трех сибирских аэропортов задерживаются вылеты пассажирских самолетов, в том числе в Сочи. Задержки произошли в воздушных гаванях Норильска, Новосибирска и Красноярска, вылета ожидают более 900 человек, пишет ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С вечера вторника, 3 декабря, в Норильске действует штормовое предупреждение, здесь наблюдается метель. Ограничен прием и вылет воздушных судов. Вылета ожидают более 500 человек. Задержаны рейсы в Москву, Сочи, Новосибирск, Абакан и другие города.

В Новосибирске установилась пасмурная погода, идет снег, о чем ранее предупреждали синоптики. Задержаны рейсы авиакомпании «Сибирь» в Норильск и из Магадана, Петропавловска-Камчатского, Нерюнгри. Вылета ожидают более 150 человек.

В Красноярске задержан вылет по техническим причинам в Баку и по метеоусловиям — в Норильск. Вылета ждут 250 человек. Транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров.

Вячеслав Рыжков