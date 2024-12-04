Сочи попал в топ популярных направлений для отдыха с детьми в декабре

Сочи и Санкт-Петербург разделили второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в декабре 2024 года. Курорт и культурная столица России собрали по 11% бронирований. В этих городах туристы остаются в среднем на четыре ночи. Однако в Санкт-Петербурге ночь проживания будет дороже — 5,9 тыс. руб. В среднем ночь размещения обойдется туристам в 5,6 тыс. руб. в Сочи, по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Первое место заняла Москва. Столица России собрала 13% бронирований с детьми в декабре. Средняя продолжительность поездки составляет три ночи. В среднем ночь проживания обходится туристам в 6,4 тыс. руб.

Казань замыкает топ-3 направлений для отдыха с детьми в декабре. Город собрал 4% броней. Средняя продолжительность путешествия составляет четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения — 5,6 тыс. руб.

В топ-10 также попали и другие города Краснодарского края. На пятом месте расположился Геленджик. На курорте туристы предпочитают оставаться на пять ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 5,7 тыс. руб.

Шестое место занял Краснодар, в котором путешественники остаются в среднем на две ночи. Средняя стоимость ночи проживания — 4,5 тыс. руб.

На седьмом месте оказалась Анапа. Туристы в среднем остаются на курорте на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи составляет 3,4 тыс. руб.

Девятое место получила Красная Поляна. Средняя продолжительность поездки — три ночи. Средняя стоимость ночи размещения — 25,6 тыс. руб.

Мария Удовик