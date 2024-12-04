В Сочи добились компенсации морального вреда для инвалида после ДТП

По инициативе прокуратуры Адлерского района Сочи инвалиду первой группы компенсировали сумму морального вреда, причиненного в результате ДТП, произошедшего в 2023 году, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Прокуратура Адлерского района Сочи изучила материалы дела об административном правонарушении, связанном с ДТП при высадке пассажира-инвалида из автобуса регулярных перевозок. Учитывая, что гражданин не может самостоятельно защищать свои права из-за состояния здоровья, прокуратура выступила с иском к автотранспортному предприятию с требованием о компенсации морального вреда.

Адлерский районный суд Сочи удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Инвалиду выплатили компенсацию в размере 60 тыс. руб. за причиненный моральный вред.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания «Азимут» выплатит компенсацию каждому пассажиру рейса Сочи — Анталья в размере 100 тыс. руб. Инцидент произошел вечером 24 ноября, когда воздушное судно загорелось после жесткой посадки в аэропорту Турции.

Мария Удовик