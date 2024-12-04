На прямую линию губернатора Кубани поступило более 9,8 тысячи сообщений

На прямую линию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева поступило 9,8 тыс. обращений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Почти половина сообщений — более 4,8 тыс. — поступила через чат-бот в Telegram. Около 4 тыс. вопросов направили по телефону, остальные передали через портал «Госуслуги». Прямая линия губернатора Кубани состоится сегодня, 4 декабря, в 12:00.

Многие из поступивших вопросов решают до прямого эфира. По поручению Вениамина Кондратьева девочке из Краснодара, чей отец погиб в ходе специальной военной операции, передали новый велосипед, о котором попросила ее мама.

Алина Зорина