В Югре организацию оштрафовали на 500 тыс. рублей за коррупционное нарушение

В Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) ООО «Строительная компания "Кристалл"» оштрафовали на 500 тыс. руб. за коррупционное нарушение по ч.1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), сообщили в Гепрокуратуре РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в июне 2022 года директор компании передал 150 тыс. руб. в качестве незаконного вознаграждения представителю другого юрлица за беспрепятственную приемку выполненных работ по капитальному ремонту объектов добычи нефти по договорам подряда и их оплату. Ранее суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о коммерческом подкупе.

Напомним, СКР Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возбудил уголовное дело в отношении ведущего специалиста нефтегазодобывающего АО «Роспан-Интернешнл» по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере).

Ирина Пичурина