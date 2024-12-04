Полиция проверит сообщения о мальчике, сломавшем копчик в школе Краснодара

Полиция Краснодара инициировала проведение доследственной проверки на основании информации о ребенке, который сломал копчик в одной из школ города. Сообщения о произошедшем в полицию не поступали, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе степень вреда, причиненного школьнику. После окончания разбирательства будет принято процессуальное решение.

В соцмедиа ранее распространилась информация о том, что в одной из краснодарских школ подростки хотели снять популярное видео. Они подбросили мальчика, и он сломал копчик.

Алина Зорина