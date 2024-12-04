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При строительстве школы на Кубани похитили более 200 млн рублей

В Краснодарском крае при строительстве общеобразовательной школы похитили более 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Между администрацией Крымского района и подрядной организацией был заключен договор на строительство начальной школы в ст. Варениковской. Из-за отставания от графика прокуратура возбудила в отношении директора общества и юридического лица дела по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Директора отстранили на 1,5 года, юридическому лицу назначили штраф в размере 13,4 млн руб.

Прокуратура также установила факт хищения бюджетных средств, полученных в качестве аванса. Более 147 млн руб. вывели из оборота через подставных лиц. Также было замечено необоснованное увеличение сметной стоимости контракта на 100 млн руб. якобы из-за необходимости провести дополнительные работы.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). Результаты расследования, установление должностных лиц, причастных к преступлению, а также завершение строительства стоят на контроле прокуратуры.

Алина Зорина

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