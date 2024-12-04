Пристава из Нижневартовска будут судить за халатность со взысканием алиментов

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) судебного пристава-исполнителя будут судить по обвинению в халатности и подлоге документов со взысканием алиментов, сообщили в региональном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2021-2024 годах пристав отделения по Нижневартовску и Нижневартовскому району во время работы с исполнительными производствами допускала халатность, ненадлежащим образом исполняла свои должностные обязанности. Обвиняемая также с целью улучшения результатов служебной деятельности вносила в официальные документы заведомо ложные сведения, на основании которых принимались решения, влекущие нарушения прав алиментовзыскателей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 36 граждан.

Напомним, ранее в Нижневартовске уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя возбудили в начале октября. Она подозревается в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Ирина Пичурина