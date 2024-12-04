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На Кубани за сутки родились три двойни

Три двойни родились в Краснодарском крае за прошедшие сутки. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

Фото: Telegram-канал министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова

Одна двойня появилась на свет в Краснодаре, две другие — в Сочи. Всего за прошедшие сутки в крае родился 171 ребенок.

Наибольшее число детей появилось на свет в Краснодаре — 68. В Сочи родились 30 малышей. В Анапе — пять, в Армавире — восемь, в Геленджике — семь, а в Новороссийске — 12. По одному ребенку родилось в Лабинском, Апшеронском, Белореченском и Северском районах.

Алина Зорина

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