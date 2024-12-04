Погрузка химических и минеральных удобрений на СвЖД выросла за год на 20,9%

В период с января по ноябрь погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) химических и минеральных удобрений составила 16,7 млн тонн, что на 20,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В целом погрузка составила 126,4 млн тонн, что на 3,8% ниже января-ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В период с января по ноябрь погрузка на СвЖД химических и минеральных удобрений составила 16,7 млн тонн, что на 20,9% выше, чем годом ранее

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ В период с января по ноябрь погрузка на СвЖД химических и минеральных удобрений составила 16,7 млн тонн, что на 20,9% выше, чем годом ранее

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе СвЖД, в частности, выросли объемы перевозки таких грузов, как:

промышленное сырье и формовочные материалы — 8,5 млн тонн (+10,8% год к году),

кокс — 2,4 млн тонн (+2,8%),

лесные грузы — 1,6 млн тонн (+2,6%).

Наибольшее снижение объемов перевозки показали:

строительные грузы — 25,3 млн тонн (-15,9% год к году),

лом черных металлов — 1,8 млн тонн (-14,5%),

черные металлы — 8,4 млн тонн (-13,4%),

цемент — 2,4 млн тонн (-12,1%),

химикаты и сода — 2,7 млн тонн (-8,5%),

руды железной и марганцевой — 9,6 млн тонн (-8,3%),

руды цветной и серного сырья — 4,3 млн тонн (-4,2%),

нефти и нефтепродуктов — 33,8 млн тонн (-0,9%).

За 11 месяцев 2024 года грузооборот снизился на 7,6% — до 186,3 млрд тарифных тонн/км. За ноябрь 2024 года позгрузка на СвЖД снизилась на 9% относительно октября, до 11 млн тонн. Грузооборот за месяц снизился на 5,6% — до 17,2 млрд тарифных тонно/км.

Анастасия Таначева