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Бастрыкин заинтересовался шумными мигрантами из квартиры в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о нарушении миграционного законодательства в отношении собственника и жильцов в одной из квартир в Екатеринбурге, передает информационный центр СКР.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно информации из интернета, на протяжении длительного времени в доме по улице Восстания на Уралмаше собственник одной из квартир предоставляет жилье большому количеству мигрантов, которые постоянно нарушают общественный порядок, на замечания соседей реагируют агрессивно. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

СКР Свердловской области организовал проверку, о ее результатах и принятом по итогам решении председателю СКР должен доложить и.о. руководителя регионального ведомства Константин Мирошниченко.

Напомним, 3 декабря в Железнодорожном районе Екатеринбурга полиция провела рейд, во время которого были проверены 75 иностранцев, среди них нашли 11 нарушителей миграционного законодательства, которых планируют выдворить за пределы РФ.

Ирина Пичурина

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