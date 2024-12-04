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СК РФ взял на контроль расследование инцидента с пострадавшими школьниками в Чапаевске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об инциденте в образовательном центре Чапаевска. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось во вторник, 3 декабря. На учащихся заведения упали подвесные потолочные панели в туалете.

В результате инцидента пострадали три человека. Им потребовалась помощь медиков.

СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Прокуратура проводит проверку.

Георгий Портнов

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