СК РФ взял на контроль расследование инцидента с пострадавшими школьниками в Чапаевске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об инциденте в образовательном центре Чапаевска. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Происшествие случилось во вторник, 3 декабря. На учащихся заведения упали подвесные потолочные панели в туалете.
В результате инцидента пострадали три человека. Им потребовалась помощь медиков.
СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Прокуратура проводит проверку.