СК РФ взял на контроль расследование инцидента с пострадавшими школьниками в Чапаевске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об инциденте в образовательном центре Чапаевска. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Происшествие случилось во вторник, 3 декабря. На учащихся заведения упали подвесные потолочные панели в туалете.

В результате инцидента пострадали три человека. Им потребовалась помощь медиков.

СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан). Прокуратура проводит проверку.

Георгий Портнов