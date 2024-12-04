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На трассе в Свердловской области при столкновении пострадали водители машин

В Свердловской области на 15 км дороги Ачит — Месягутово в результате ДТП пострадали два водителя легковых автомобилей, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Дорожный инцидент произошел 3 декабря около 17:00. По предварительной информации, 50-летняя жительница Красноуфимска на Toyota Corolla во время обгона выехала на встречную полосу, где столкнулась с ехавшим навстречу автомобилем ВАЗ-21074, после чего ВАЗ столкнулся со встречным грузовиком Mitsubishi Canter. В результате аварии водителей легковых машин с травмами доставили в больницу Красноуфимска, водитель грузовика не пострадал. Все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности.

Автоинспекторы установили, что водитель Toyota имеет стаж управления автомобилем 23 года, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекалась 171 раз, в момент ДТП была трезвой. Имеющий 10-летний стаж 31-летний водитель ВАЗ был оштрафован за нарушения ПДД один раз. Перед поездкой он выпил немного пива и поехал в магазин, в аварию попал при возвращении домой. Житель Екатеринбурга, 45-летний водитель Mitsubishi, имеет 18-летний стаж управления транспортом, по результатам освидетельствования был трезв.

Госавтоинспекция Красноуфимска организовала проверку.

Напомним, на прошлой неделе водитель грузовика Sitrak с прицепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впереди идущий бензовоз Sitrak на 346 км трассы Екатеринбург — Серов. В результате происшествия произошла разгерметизация цистерны бензовоза с разливом порядка 500 литров топлива.

Ирина Пичурина

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