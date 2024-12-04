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Ночью над территорией Кубани сбили пять беспилотников

В течение прошедшей ночи над территорией Краснодарского края сбили пять БПЛА. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Дежурными средствами ПВО над территорией РФ уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата. Шесть БПЛА сбиты над Ростовской областью, пять — над Брянской, четыре — над Белгородской, три — над Рязанской и один — над Астраханской областью.

Ночью в Новороссийске была объявлена воздушная тревога из-за атаки БПЛА. Жителям Крымского района также запретили выходить на улицу из-за угрозы атаки беспилотников.

Алина Зорина

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