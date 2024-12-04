Тюменские льготники смогут ездить бесплатно по областному межгороду

Граждане льготных категорий Тюменской области с 1 января смогут ездить бесплатно на междугородних маршрутах по транспортной карте в границах региона, сообщил информационный центр областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В тестовом режиме переход на проезд по льготным транспортным картам начался в октябре, к системе подключены междугородние перевозчики, при этом дополнительно обращаться гражданам никуда не нужно — услуга активирована автоматически. Кроме того, люди, получающие денежную компенсацию взамен бесплатного проезда на городских и пригородных маршрутах и имеющие право на льготный проезд на автобусах междугородного сообщения, могут дополнительно оформить льготную транспортную карту для проезда на междугородних автобусах.

Так, право на бесплатные поездки имеют участники ВОВ и других боевых действий, их семьи, в том числе если военнослужащий член семьи погиб или умер, ветераны труда, включая переехавших в Тюменскую область из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, дети-инвалиды и другие.

Ирина Пичурина