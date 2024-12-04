Двух жителей Севастополя осудили за покушение на сбыт 18 кг наркотиков

В Кировском районе осудили двух жителей Севастополя за покушение на сбыт 18 кг синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в марте 2023 года 22-летний и 21-летний жители Севастополя получили оптовую партию мефедрона и метадона для дальнейшего незаконного сбыта. Позже молодых людей задержали сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю в одном из районов республики. Наркотики изъяли.

Одного из обвиняемых приговорили к 9 годам колонии строгого режима, а другого — к 9,5 годам. Также они должны выплатить штраф в размере 400 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Алина Зорина