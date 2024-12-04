В Новороссийске объявили отбой воздушной тревоги после атаки БПЛА
Воздушная тревога в Новороссийске отменена. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
Фото: Анастасия Золотова / «Ъ-Кубань»
«На территории Новороссийска отменен сигнал атаки БПЛА. Опасности для жителей города-героя нет»,— написал он.
Мэр Новороссийска выразил благодарность военнослужащим, которые мгновенно реагировали на поставленные задачи, а также средствам массовой информации за оперативное информирование населения.
Сигнал «Внимание всем!» новороссийцы услышали в 1 час 40 минут. В городе работала ПВО.
По предварительным данным, в результате налета пострадавших и разрушений нет.