В Новороссийске объявили отбой воздушной тревоги после атаки БПЛА

Воздушная тревога в Новороссийске отменена. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Золотова / «Ъ-Кубань» Фото: Анастасия Золотова / «Ъ-Кубань»

«На территории Новороссийска отменен сигнал атаки БПЛА. Опасности для жителей города-героя нет»,— написал он.

Мэр Новороссийска выразил благодарность военнослужащим, которые мгновенно реагировали на поставленные задачи, а также средствам массовой информации за оперативное информирование населения.

Сигнал «Внимание всем!» новороссийцы услышали в 1 час 40 минут. В городе работала ПВО.

По предварительным данным, в результате налета пострадавших и разрушений нет.

Наталья Решетняк