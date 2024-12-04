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В Новороссийске объявили отбой воздушной тревоги после атаки БПЛА

Воздушная тревога в Новороссийске отменена. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Фото: Анастасия Золотова / «Ъ-Кубань»

Фото: Анастасия Золотова / «Ъ-Кубань»

«На территории Новороссийска отменен сигнал атаки БПЛА. Опасности для жителей города-героя нет»,— написал он.

Мэр Новороссийска выразил благодарность военнослужащим, которые мгновенно реагировали на поставленные задачи, а также средствам массовой информации за оперативное информирование населения.

Сигнал «Внимание всем!» новороссийцы услышали в 1 час 40 минут. В городе работала ПВО.

По предварительным данным, в результате налета пострадавших и разрушений нет.

Наталья Решетняк

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