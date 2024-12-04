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«Мы опираемся на мнение людей»

Депутат ЗСК Сергей Орленко — о законодательной поддержке кубанского АПК и текущей ситуации в отрасли

О достижениях и проблемах сельского хозяйства и об участии в развитии кубанского агропромышленного комплекса представительных органов власти «Ъ-Кубань» поговорил в рамках Международной сельскохозяйственной выставки «ЮГАГРО 2024» с председателем комитета Законодательного собрания Краснодарского края по развитию АПК, продовольствию и потребительскому рынку Сергеем Орленко.

Фото: скрин с видео YugAgro Connekt

Фото: скрин с видео YugAgro Connekt

— Сергей Юрьевич, как вы оцениваете текущее состояние АПК Кубани?

— Состояние агропромышленного комплекса Краснодарского края я бы оценил как стабильное. Стабильность — это всегда хорошо. На сегодняшний день уже завершен весь комплекс полевых работ, урожай собран, мы в очередной раз подтвердили, что являемся гарантом продовольственной безопасности страны. Собрано 13,8 млн тонн зерна, причем качественного и конкурентоспособного. Кроме того, мы уже завершили сев озимых культур. 1,8 млн гектара озимого поля полностью сегодня отсеяно, и мы сделали очень серьезный задел на 2025 год.

Конечно, уходящий год был далеко не простым. Но, благодаря определенной устойчивости нашего агропромышленного комплекса, мы смогли справиться с вызовами природы. АПК — это бизнес под открытым небом, поэтому природа всегда корректирует наши планы: весной было большое количество осадков, а летом почти два с половиной месяца — засуха. Вследствие этого мы значительно снизили валовой сбор таких важных зерновых и пропашно-технических культур как кукуруза, соя, заметно снижен урожай подсолнечника, сахарной свеклы, но, повторюсь, благодаря тому, что сегодня нашими аграриями применяются достаточно серьезные технологии, успехи по урожаю ячменя и пшеницы — частично компенсируют проблемы с неурожаем других культур.

Очень неплохо завершают сезон садоводы. Я думаю, что 500 тыс. тонн плодовых культур в этом году мы уберем. Это очень хороший урожай для Кубани.

— Помимо погоды, с какими проблемами сталкиваются фермеры и агропроизводители в регионе?

— Проблемы есть и экономического плана, и человеческого фактора. Дело в том, что сегодня очень остро в отрасли стоит кадровая проблема. Высококвалифицированный труд стоит, к сожалению, очень дорого, и многие наши, например, механизаторы уходят в структуры, где больше уровень зарплат. Особенно кадровая проблема касается среднего звена, где молодежи не хватает, а старшее поколение уже не в ресурсе выполнять те или иные функции.

Вторая проблема связана с нынешней экономической ситуацией. При ключевой ставке в 21% аграриям необходимо очень серьезно просчитывать бизнес-планы, потому что цена ошибки тут может быть очень высока. Кредитные ресурсы сегодня очень дороги, поэтому многие инвестиционные программы на данный момент приостанавливаются или разбиваются на несколько этапов реализации.

— Как принятые краевыми и федеральными парламентариями законы способствуют развитию сельхозпроизводства?

— В первую очередь при подготовке тех или иных нормативно-правовых актов мы опираемся на мнение людей. То есть прежде чем взяться за написание того или иного закона, мы обязательно прорабатываем идеи и мысли с простыми аграриями. Мы берем мнение сельхозпроизводителей, мнение науки, проводим круглые столы, выезжаем в хозяйства — для того, чтобы понять, для чего нужно то или иное изменение нормативно-правовой базы. И когда к нам приходит понимание конечной цели, тогда уже мы начинаем свою законотворческую деятельность.

Закон — это фундамент для развития конкретного направления. Наша задача — создать мощную фундаментальную базу, чтобы крестьяне могли спокойно реализовывать свои идеи. Закон о семеноводстве, закон о животноводстве, закон о плодородии почв и многие другие законы — это те стратегические направления, которые уже сегодня есть, и которые мы будем совершенствовать и дальше.

Если взять закон о животноводстве, то это был первый нормативный акт такого уровня в Российской Федерации. Вследствие этого, наше животноводство сегодня находится на подъеме. На уровне страны мы занимаем второе место по производству молока и первое место по производству питьевого молока. До принятия этого закона, мы не входили даже в пятерку производителей. Это говорит о том, что крестьяне увидели поддержку государства и ощутили финансовые инвестиции, которые власти вкладывают в развитие молочного животноводства. Сегодня порядка 1 млрд руб. выделяется на поддержку только производства молока. А в целом на развитие животноводства ежегодно выделяется порядка 2 млрд руб. Животноводство сегодня стало, если говорить финансовым языком, защищенной статьей бюджета. Люди почувствовали стабильность и стали вести деятельность в этом направлении.

Буквально недавно мы взялись за отрасль семеноводства. За основу нормативно-правовой базы в этом направлении мы взяли наработки федерального законодательства, но адаптировали их с учетом наших климатических условий. В нашем законе мы прописали статьи, касающиеся пространственной изоляции, наделили определенными полномочиями муниципальные образования, чтобы они в своей работе имели понимание применения закона о семеноводстве на своей территории.

Недавно на сессии Законодательного собрания Краснодарского края мы увеличили нормативные показатели по урожайности основных растениеводческих культур. Сегодня мы перешагнули рубеж в 60 центнеров с гектара по урожайности пшеницы, у нас очень неплохая урожайность по подсолнечнику, а также по другим сельскохозяйственным культурам, поэтому цифры, которые были ранее, сейчас уже не актуальны, необходимы новые ориентиры.

В законе о плодородии мы поставили одним из условий — внесение органического удобрения. Это необходимо для того, чтобы восполнять плодородие почв. Дело в том, что гумус — основная составляющая плодородия почвы, он ежегодно снижается, и ученые бьют тревогу, говоря нам о том, что если мы и дальше будем так относиться к земледелию, то рискуем потерять кубанские черноземы.

Мы приняли очень серьезное решение, относительно амброзии. Это карантинное сорное растение, которое очень вредно для здоровья граждан. Поэтому мы внедрили ряд серьезных мер в отношении руководителей, которые не занимаются уничтожением этого карантинного сорняка.

Доктрина продовольственной безопасности гласит, что к 2030 году семенами отечественной селекции должно засеваться не менее 70% полей. Мы к этому идем, создавая соответствующую нормативно-правовую базу.

— Какие меры поддержки местных производителей работают лучше всего?

— Общий бюджет поддержки кубанских аграриев на текущий год — 11 млрд руб. Это и федеральные, и краевые средства. Я думаю, что такая же цифра будет в будущем году. Наиболее актуальные меры поддержки в отраслях животноводства, виноградарства и виноделия, семеноводства и растениеводства.

— Какие отрасли сельского хозяйства являются наиболее успешными в плане наращивания прибыли?

— Наиболее прибыльной отраслью является семеноводство. Я бы хотел поблагодарить наше научное сообщество и ряд компаний, которые создают своего рода консорциумы. Наука при помощи бизнеса создает демонстрационные посевы, где происходит проработка сортового состава. Сегодня наиболее актуальная тема — семена сахарной свеклы, которые практически на 97% зависели от импортных поставок. Но, благодаря совместной работе ученых и предпринимателей, в этом году на Кубани уже порядка 5-7% культуры высеивалось семенами отечественной селекции.

Нужно отметить также многолетние насаждения — виноград и плодовые культуры, на поддержку которых выделяется около 1 млрд руб. В итоге мы вы видим, что яблоко, которое выращено на территории Краснодарского края, гораздо вкуснее, слаще и полезнее, чем импортные фрукты. Логистика — из сада на прилавок — обеспечивает минимальные потери питательных веществ, и, я думаю, наши садоводы, благодаря государственной поддержке и минимальному ввозу фруктов, сегодня чувствуют себя увереннее. И это не только Кубань, но и Дон, и Ставрополье, и регионы Северного Кавказа. Но перед садоводами стоят очень амбициозные задачи, которые надо решать.

— Какую работу ведут законодатели в плане решения проблем кадрового голода в агросекторе?

— Сейчас мы разрабатываем очень много программ, направленных на обеспечение отрасли кадрами среднего звена. Обсуждаются планы по обучению кадров и их закреплению на селе. Это и целевые договоры, и программа комплексного развития сельских территорий, и сельская ипотека, и программа «Земский доктор». Все это необходимо, чтобы молодые специалисты приезжали и трудились в сельской местности.

— Каковы основные приоритеты работы вашего комитета на ближайший год?

— Мы будем продолжать развивать направление, связанное с плодородием почв. Будем прорабатывать нормативно-правовую базу в данном направлении с депутатами Государственной думы от нашего региона. Кроме того, под нашим пристальным вниманием остаются животноводство и семеноводство — отрасли, обеспечивающие дальнейшее стабильное развитие сельского хозяйства Краснодарского края.

Беседовал Дмитрий Михеенко

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