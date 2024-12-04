Теннис собрал «больших людей»
Как прошел VIP-турнир по настольному теннису «Уральская шляпа – 2024»
Турнир по настольному теннису "Уральская шляпа", посвященный памяти директора по общим вопросам "УГМК-Холдинга" и бывшего главы теннисного клуба компании Владимира Белоглазова
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В Екатеринбурге состоялся турнир по настольному теннису «Уральская шляпа – 2024». Игры прошли в восьмой раз на площадке клуба настольного тенниса УГМК. В соревнованиях приняли участие 24 человека, среди которых были представители власти и бизнеса. Подробности – в фотогалерее «Ъ-Урал».