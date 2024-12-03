Наука 03.12.2024, 16:31 В чем выражается ваша принадлежность к вероисповеданию (конфессии)? Выйти из полноэкранного режима 2024202320212020Считаю себя верующим, но не выполняю религиозные предписания, например посты49505652Стараюсь выполнять религиозные предписания, но в богослужениях не участвую18171716Стараюсь выполнять религиозные предписания, изредка участвую в богослужениях15151216Стараюсь выполнять религиозные предписания, регулярно участвую в богослужениях, но не очень вовлечен в жизнь прихода, общины5434Стараюсь выполнять религиозные предписания, регулярно участвую в богослужениях, активно участвую в жизни прихода, общины2323Другое 1211Затрудняюсь ответить101078 Открыть в новом окне % от верующих, динамика 2020–2024 годов