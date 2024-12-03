В чем выражается ваша принадлежность к вероисповеданию (конфессии)?

2024 2023 2021 2020 Считаю себя верующим, но не выполняю религиозные предписания, например посты 49 50 56 52 Стараюсь выполнять религиозные предписания, но в богослужениях не участвую 18 17 17 16 Стараюсь выполнять религиозные предписания, изредка участвую в богослужениях 15 15 12 16 Стараюсь выполнять религиозные предписания, регулярно участвую в богослужениях, но не очень вовлечен в жизнь прихода, общины 5 4 3 4 Стараюсь выполнять религиозные предписания, регулярно участвую в богослужениях, активно участвую в жизни прихода, общины 2 3 2 3 Другое 1 2 1 1 Затрудняюсь ответить 10 10 7 8