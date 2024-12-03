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Коммерсантъ FM
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В чем выражается ваша принадлежность к вероисповеданию (конфессии)?

2024202320212020
Считаю себя верующим, но не выполняю религиозные предписания, например посты49505652
Стараюсь выполнять религиозные предписания, но в богослужениях не участвую18171716
Стараюсь выполнять религиозные предписания, изредка участвую в богослужениях15151216
Стараюсь выполнять религиозные предписания, регулярно участвую в богослужениях, но не очень вовлечен в жизнь прихода, общины5434
Стараюсь выполнять религиозные предписания, регулярно участвую в богослужениях, активно участвую в жизни прихода, общины2323
Другое 1211
Затрудняюсь ответить101078

% от верующих, динамика 2020–2024 годов

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