«Я вижу огромный потенциал на стыке искусственного интеллекта и робототехники»

Технический предприниматель и инженер-программист Исмаил Каранкин — о перспективах использования ИИ на производстве, революции за гуманоидами, а также опасности замены живых людей роботами

— Расскажите о вашем опыте внедрения искусственного интеллекта на производстве. Какие были нюансы и сложности?

— Я основал Oli Robotics, так как вижу огромный потенциал на стыке искусственного интеллекта и робототехники. Это программируемая с помощью ИИ роботизированная рука, которая стоит в десять раз дешевле и может выполнять любые задачи, которые выполняет работник на производственной линии, без больничных и текучести кадров. Стоимость использования моделей LLM(больших языковых моделей) стремительно падает из-за сильной конкуренции и появления все более эффективных графических процессоров (GPU), а также нового поколения тензорных процессоров (TPU).

По мере развития технологий, себестоимость производства робототехники также падает. В Китае за последние пять лет появилось больше 200 брендов промышленной роботизированных манипуляторов, и в условиях жесткой конкуренции цены становятся еще ниже. Однако программное обеспечение используемое в манипуляторах до сих пор полагается на планирование траекторий и данные с датчиков. Например, чтобы обучить шестиосевой манипулятор выполнению определенной работы, нужно его откалибровать, задать начальные координаты и ограничения по углам для каждой оси, затем спроектировать траектории движения, протестировать в эмуляторе и только после этого можно внедрять в производство. Этот подход работает только в структурированных средах с заранее известными условиями и требует точного моделирования с жестко фиксированными параметрами.

Исмаил Каранкин — технологический предприниматель и инженер-программист. За последние пять лет разработал и развил SaaS-платформу которой пользуются 5 млн пользователей в год. С января 2024 года — основатель и генеральный директор Oli Robotics. С декабря 2020 года — основатель и генеральный директор Stsx, одной из ведущих платформ для проверки бизнеса. С мая 2020 года — основатель и генеральный директор Agrohub.kz — платформы, созданной для снижения стоимости продовольствия для населения путем соединения фермеров с оптовыми покупателями. В 2016-2017 годах — основатель и технический директор Airpost — стартапа по доставке посылок до 3 кг с использованием дронов. Попал в акселератор стартапов Startupbootcamp. Проект закрылся из-за ограничений в области аэронавигации.

Tesla столкнулась с проблемой масштабирования производства по жестким траекториям еще в 2018 году, что вызвало серьезные задержки в производстве. Например, при добавлении новых деталей или изменении конструкции, перенастройка роботизированных систем обходилась дорого и времязатратно. ИИ может помочь роботам автоматически адаптировать свои действия в реальном времени, реагируя на изменения в окружающей среде. Вместо того чтобы рассчитывать жесткие траектории заранее, как это делается в традиционном планировании, системы ИИ могут учитывать данные с сенсоров и изменять траектории движения робота в зависимости от текущих условий (например, положения нового компонента на сборочной линии). Это позволяет уменьшить зависимость от жестких, заранее спланированных траекторий и ускорить процесс адаптации к изменениям.

Кроме того, роботы смогут улучшать свои действия с каждым циклом работы. Например, роботы могут развивать свои навыки с учетом небольших изменений в процессе и улучшать качество сборки без необходимости вручную программировать новые траектории для каждой ситуации.

Сейчас ведется работа над созданием ПО для роботов-манипуляторов которое адаптируется, реагируя на изменения в окружающей среде и может изменять траектории движения робота в зависимости от текущих условий. Это сделает процесс производства гораздо более быстрым. Так как для ИИ требуются огромные вычислительные мощности, долгое время это было дорогим решением, но со снижением стоимости вычислительных мощностей и появлением технологии LLM это станет реальностью.

— Какие перспективы открываются для производителей при использовании искусственного интеллекта?

— ИИ уже сейчас активно используется на производстве и предсказывает сбои оборудования и выявляет дефекты на выпускаемой продукции. Наибольшую революцию в индустрии я считаю произведут гуманоиды. Гуманоиды, в отличие от специализированных роботов, имеют форму, близкую к человеческой, что позволяет им взаимодействовать с существующими объектами и работать в тех же условиях, где человек привык использовать свои навыки. Кроме того, гуманоиды могут взаимодействовать с человеком, что позволяет использовать гуманоидов не только на производстве, но и почти во всех сферах человеческой деятельности. Стоимость одного гуманоида, например, G1 от китайского производителя Unitree, начинается от $20 тыс. или 2 млн руб. в зависимости от комплектации.

— Вы автор стартапа по доставке небольших посылок с использованием дронов. Расскажите о преимуществе такого формата почтовой связи?

— В 2016 я создал стартап Airpost, мы даже прошли с ним в стартап-акселлератор Startupbootcamp в числе лучших из 1100 проектов. Суть идеи в том, чтобы доставлять небольшие посылки до трех-четырех кг, используя небольшие дроны. Это выходит быстрее, так как дрон не стоит в пробке и ему не нужен пилот. Однако мы столкнулись с рядом трудностей: на тот момент не было достаточно понятного регулирования в сфере аэронавигации. Все летательные аппараты выше 450 г нужно было регистрировать и брать разрешение на каждый полет, к тому же дроны, которые управляются полностью автопилотом, были запрещены. Среди клиентов я нашел биолабораторию в Калуге, для которой важно было быстро доставлять анализы в Москву, но это было невозможно из-за законодательных ограничений.

Как-то раз мне позвонили и спросили можем ли мы доставить посылку прямо в определенную точку с погрешностью в 1 метр и сбросить небольшую посылку. Я не мог понять, для чего им это, так как датчики, которые могут обеспечить такую точность, стоили от 200 тыс. руб. на тот момент. В итоге заказчики признались, что хотели положить 10 телефонов в коробку и сбросить ее на территории исправительной колонии. Конечно же, я отказался. После года работы было принято решение закрыть стартап.

— Искусственный интеллект и программное обеспечение всегда были вашим приоритетным направлением в деятельности? Работали ли вы над hardware стартапами? В чем их особенности и отличия от работы над софтом?

— В целом работа над устройством сложнее и требует других скилов, но опыт работы над Airpost дал понять, что мне ближе ПО и далее я уже пришел к ИИ.

— Сейчас стартапы с дронами постепенно набирают популярность у больших сервисов доставки, не жалеете, что закрыли его?

— Технологий очень много, и то, что востребовано сейчас, имело истоки еще пять-десять лет назад. Сейчас же я сфокусирован на сфере ИИ и вижу в нем открывающиеся перспективы.

— Видите ли вы опасность в нарастающем использовании технологий искусственного интеллекта?

— Одна из самых обсуждаемых угроз заключается в том, что гуманоиды могут заменить людей и оставить их без работы. Но, по факту, случилось обратное — в США компании стали больше нанимать людей для подготовки ответов для обучения новых моделей искусственного интеллекта. И все же, я смотрю на перспективы внедрения ИИ более оптимистично и считаю главной угрозой баги и уязвимости в программном обеспечении гуманоидов — представьте, если робот будет интерпретировать действия неправильно, то он может причинить вред человеку.

Беседовал Василий Хитрых