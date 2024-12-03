Тимашевский район увеличил объем промпроизводства на 18%

Промышленные предприятия Тимашевского района Краснодарского края за девять месяцев текущего года произвели товаров на сумму 61,6 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Объемы промпроизводства на 18,1% превышают показатели за аналогичный период прошлого года. Рост составил 9,4 млрд руб.

Всего за десять месяцев 2024 года промышленные предприятия Кубани реализовали продукции на сумму свыше 504,6 млрд руб, что на 18,3% больше уровня прошлого года. За последние десять лет объем отгрузки промышленной продукции края увеличился вдвое.

Фил Златов