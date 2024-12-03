Перевозка пассажиров на СвЖД за год выросла на 2,3% до 2,5 млн человек

В ноябре текущего года на Свердловской железной дороге (СвЖД) было перевезено 2,5 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ноябре текущего года на Свердловской железной дороге (СвЖД) было перевезено 2,5 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем годом ранее

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В ноябре текущего года на Свердловской железной дороге (СвЖД) было перевезено 2,5 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем годом ранее

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, из всех пассажиров в пригородном сообщении отправлено 1,9 млн человек (+4,1% год к году), в дальнем следовании — 600 тыс. человек (-2,5%). Снижение числа пассажиров в поездах дальнего следования в СвЖД объяснили тем, что в ноябре 2024 года не было продолжительных выходных. В целом пассажирооборот вырос за год на 1,2% до 696 млн пасс/км.

Всего за 11 месяцев 2024 года на СвЖД было перевезено 30,8 млн пассажиров, что на 4,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В пригородном сообщении было отправлено 23,1 млн пассажиров (+4,8% год к году), в дальнем следовании — 7,7 млн (+4,4%). С начала года пассажирооборот вырос на 2,7% и составил 8,1 млрд пасс/км.

Анастасия Таначева