В Севастополе простились с погибшим на СВО рядовым

Жители Севастополя простились с рядовым, наводчиком десантно-штурмового взвода Андреем Шульгой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Андрей Шульга родился в Брянской области. Когда ему было три года, его семья переехала в Севастополь. После окончания школы №52 Андрей пошел на срочную военную службу, а после вернулся домой, где несколько лет работал в отряде военизированной охраны.

Как отметил Михаил Развожаев, весной 2014 года Андрей совместно со своими односельчанами организовал добровольческое подразделение. Они дежурили на блокпостах, патрулировали местность и охраняли важные объекты. Позже Андрей Шульга прошел службу в Боевом армейском резерве страны, участвовал в учебных сборах.

Андрей добровольно заключил контракт с Минобороны РФ, его направили в десантно-штурмовое подразделение морской пехоты в зону проведения специальной военной операции. Андрей Шульга получил ранение при освобождении Курской области. Он скончался в госпитале.

Алина Зорина